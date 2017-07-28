قصة شاب عاد لأسرته بكفر الشيخ بعد اختفاء 21 عامًا بالعراق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من السعادة، على أسرة "كناس" بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، عقب عودة أحد أفراد الأسرة وشبابها "علاء محمد شحاته مصطفى كناس"، وذلك بعد فترة اختفاء دامت 21 عامًا، انقطعت من خلالها أخباره، منذ أن كان طفلا صغيرًا عمره 3 سنوات، بمدينة الفلوجة بالعراق.

تفاصيل الحكاية يرويها مصطفى شحاتة كناس، عم هذا الشاب، والذي قال لـ"مصراوي": "إن شقيقه محمد، ووالد هذا الشاب، كان غادر القرية منذ حوالى 20 عامًا، بغية العمل، واستقر به الوضع في مدينة الفلوجة، وتزوج بسيدة عراقية، حتى أنجب منها هذا الشاب "علاء"، وبعد مرور عامين على مولده، انفصل عن زوجته، وظل "علاء" مع والدته العراقية.

وتابع العم قائلاً: "إن والد هذا الشاب ظل يتردد أحيانًا خلال تلك الفترة لزيارة نجله، حتى اختفت الأم بنجلها فجأة، وظل الأب يبحث عن ابنه دون جدوى، وكان هناك صديق له يقيم معه بالمسكن بالعراق قبل تركه بسبب خلافاته مع زوجته العراقية، ينكر رؤيته وعلمه بوجود الطفل، حتى سلّم أمره لله، بفقدان نجله، وقرّر الرحيل من العراق، وعاد للقرية في عام 2004، حتى غادرها مرة أخرى وتوجه إلى الأردن، واستقر به الحال هناك إلى وقتنا هذا".

وكشف العم عن وجود ابن شقيقه، طوال هذه السنوات، برفقة صديق أخيه الذي يقيم بمركز رشيد، على الرغم من إنكاره معرفة وجود مكانه، حتى سار شابًا تحت رعايته، لافتًا إلى أن السبب وراء إقباله على ذلك حدوث خلافات بين هذا الشخص، وبين شقيقه، بسبب هذا الطفل، والذي كان وقتها عمره 3 سنوات، الأمر الذي جعل هذا الشخص يخفيه عنه.

وأكد أن هذا الشخص، غادر العراق، وعاد لمسقط رأسه بمركز رشيد، عقب وفاة والدته العراقية، طليقة شقيقه، والطفل وقتها كان في هذا العمر، مشيرًا إلى أن الحكاية اكتُشفت عندما أراد هذا الشخص استخراج أوراق خاصة بالشاب، وحدث وقتها خلافات أسرية بينهم، جعلت أحدهم يفشي هذا السر لأفراد عمومته، حتى تطورت الأمور، وعاد هذا الشاب لأحضان الأسرة.

وأبدى "شحاتة" استغرابه الشديد، من الشخص الذي راعى ابن شقيقه طوال هذه السنوات، دون أن يخبر أحدًا به، رغم أنه مقرب لأفراد الأسرة، وتعامل معه أكثر من مرة في أمور تتعلق بالعمل، وظل يتردد عليهم طوال هذه السنوات في قريتهم برج مغيزل، وهو يعلم تمامًا أن هذا الشاب ابن شقيقه، دون مراعاة قلق والده، وحزنه على فقدانه.

يذكر أنه جرى، في وقت سابق، تسليم الشاب المذكور لعمه "مصطفى شحاتة مصطفى كناس"، بحضور مجموعة من أهالي قرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، وذلك عن طريق مذكرة تسليم واستلام.