مُسن يثير إعجاب رواد "السوشيال ميديا" بموقف رومانسي مع زوجته

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

يتصور الكثير من الناس أن الحب يختفي بعد الزواج مع مرور الوقت إلا في حالات قليلة، لكن هناك بعض الأمثلة تثبت خطأ هذا التصور.

انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لرجل كبير في السن يجلس خارج سيارته ويطعم زوجته آيس كريم.

وألتقطت الصورة في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية في يوم حار، تجاوزت فيه درجات الحرارة 37 درجة مئوية.

وكان قد أوقف الرجل سيارته في محطة للوقود وذهب لشراء الآيس كريم، وكان قد ترك زوجته التي يظهر عليها التقدم في العمر بحدود 80 عامًا وقد وضع عليها منشفة لتقيها من الحر، ثم جلب لها الأيس كريم وأطعمها بنفسه، في مشهد يتجسد فيه الحب بينهما.