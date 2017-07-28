«باولو» يعتذر لجماهير الزمالك (فيديو)

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وجه حسام باولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى جماهير القلعة البيضاء، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وقال باولو:" انا مقدر جمهور الزمالك طبعًا والظروف اللي هو فيها، ومقصدش أهين جمهور الزمالك".

وأضاف باولو:" في اتنين تلاته شتموني بابويا وأمي، وطبعًا ده مينفعش، وبعد الخسارة شتموا اللعيبه كلها، وده عادي وحقهم".

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وتابع مهاجم الزمالك:" احنا كلاعيبه مضغوطين، بس أنا غصب عني لما لقيت حد بيشتمني بابويا وأمي مقدرتش أستحمل".

ويذكر أن باولو قد نشبت أزمة بينه وبين جمهور الفريق الأبيض، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق امام فريق العهد اللبناني، بالبطولة العربية للأندية وقام بالبصق.