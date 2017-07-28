أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«باولو» يعتذر لجماهير الزمالك (فيديو)

Google+ Print
«باولو» يعتذر لجماهير الزمالك (فيديو) «باولو» يعتذر لجماهير الزمالك (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه حسام باولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي ، رسالة اعتذار إلى جماهير القلعة البيضاء، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وقال باولو:" انا مقدر جمهور الزمالك طبعًا والظروف اللي هو فيها، ومقصدش أهين جمهور الزمالك". 

وأضاف باولو:" في اتنين تلاته شتموني بابويا وأمي، وطبعًا ده مينفعش، وبعد الخسارة شتموا اللعيبه كلها، وده عادي وحقهم". 

شاهد أيضا

وتابع مهاجم الزمالك:" احنا كلاعيبه مضغوطين، بس أنا غصب عني لما لقيت حد بيشتمني بابويا وأمي مقدرتش أستحمل". 

ويذكر أن باولو قد نشبت أزمة بينه وبين جمهور الفريق الأبيض، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق امام فريق العهد اللبناني، بالبطولة العربية للأندية وقام بالبصق. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا