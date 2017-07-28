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إبراهيم صلاح: «الزمالك لو خاض البطولة العربية بالناشئين لن يخرج بنقطة»

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إبراهيم صلاح: «الزمالك لو خاض البطولة العربية بالناشئين لن يخرج بنقطة» إبراهيم صلاح: «الزمالك لو خاض البطولة العربية بالناشئين لن يخرج بنقطة»

التحرير

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أعرب إبراهيم صلاح لاعب وسط فريق ، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة النصرالسعودي بالبطولة العربية عن حزنه الشديد، بسبب موقف الفريق السئ في البطولة، وتذيله المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة.

وأضاف صلاح، أن اللاعبين هم الخاسرين من الموقف الحالي الذي يتعرض له الفريق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الزمالك حتى لو خاض البطولة بالناشئين لن يخرج بنقطة وحيدة مؤكدًا قدرة الفريق على الفوز بالمواجهة غدًا.

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واعتبر إبراهيم صلاح، أن من أسباب تراجع الفريق هو حالة الإرهاق، فالفريق لم يحصل على راحة منذ 3 مواسم، ويحتاج الجميع للراحة مؤكدا أن قائد الفريق شيكابالا يجلس مع اللاعبين للحديث عن الوضع الحالي خصوصًا أن الوضع الحالي يثير حزن الجميع، وأن الجميع يجب عليه التركيز لتقديم الأفضل خصوصًا مع اقتراب مواجهة المصري بنصف نهائي كأس ، وهي البطولة الأخيرة في الموسم الجاري التي يسعي الفريق للحفاظ على لقبها للعام الخامس على التوالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي، غدًا السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة من البطولة العربية للأندية. 

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التحرير

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