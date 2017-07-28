أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الزمالك يحصل علي توقيع عبد الله جمعة

Google+ Print
الزمالك يحصل علي توقيع عبد الله جمعة الزمالك يحصل علي توقيع عبد الله جمعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح مجلس إدارة نادي في الحصول على توقيع عبد الله جمعة لاعب فريق إنبي المعار إلى المصري البورسعيدي في الموسم المنقضي، للانضمام للفريق لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الفريق خلال الجلسة التي جمعته بأحمد مرتضي منصور، المشرف على الكرة يوم الثلاثاء الماضي، وتم فيها حسم كل الأمور المالية خلال جلسة سيتم عقدها الأسبوع الجاري.

شاهد أيضا

ووعد عضو المجلس اللاعب أنه سيتم حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة مع إدارة نادي إنبي، حيث يرغب الزمالك في التعاقد مع عبد الله جمعة وزميله محمد الشامي ثنائي إنبي المعار إلى صفوف المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك