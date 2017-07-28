الزمالك يحصل علي توقيع عبد الله جمعة

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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع عبد الله جمعة لاعب فريق إنبي المعار إلى المصري البورسعيدي في الموسم المنقضي، للانضمام للفريق لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الفريق خلال الجلسة التي جمعته بأحمد مرتضي منصور، المشرف على الكرة يوم الثلاثاء الماضي، وتم فيها حسم كل الأمور المالية خلال جلسة سيتم عقدها الأسبوع الجاري.

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ووعد عضو المجلس اللاعب أنه سيتم حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة مع إدارة نادي إنبي، حيث يرغب الزمالك في التعاقد مع عبد الله جمعة وزميله محمد الشامي ثنائي إنبي المعار إلى صفوف المصري.