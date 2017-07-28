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عماد وحيد: لا تهاون في حقوق الجمعية العمومية للأهلي

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عماد وحيد: لا تهاون في حقوق الجمعية العمومية للأهلي عماد وحيد: لا تهاون في حقوق الجمعية العمومية للأهلي

التحرير

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عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إنه لا يوجد نص في قانون الرياضة يجبر النادي الأهلي على عقد جمعيته العمومية في يوم واحد وفي المقر الرئيسي للنادي فقط.

وأضاف وحيد، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة النادي الأهلي، أن النادي لن يتنازل عن حقوق أعضاء الجمعية العمومية في وضع لائحة خاصة بالأهلي، وعدم الاستسلام للقبول باللائحة الاسترشادية التي تريد اللجنة الأوليمبية فرضها على النادي.

وأشار وحيد إلى أنه من المستحيل أن يتجمع 12 ألفا و500 عضو في مكان واحد خلال يوم إجازة بالصيف وفي درجة حرارة عالية، وبالتالي هذا الشرط يعد تعجيزيا للأندية الكبيرة.

ودلل وحيد على صحة كلامه أن الأهلي عندما قرر عقد جمعية عمومية من أجل شراء أرض الفرع الرابع بالتجمع الخامس حضر 800 عضو فقط.

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وشدد وحيد على أن هناك من يريد أن يعبث بالنادي الأهلي، ولكن مجلس إدارة النادي لن يسمح بحدوث هذا الأمر، خاصة أن المجلس عانى من قضايا وحروب لمدة 3 سنوات دون أي شكوى.

وأوضح وحيد أن رغبة مجلس الإدارة في إقامة الجمعية العمومة على يومين وفي أكثر من مقر؛ من أجل التسهيل على أعضاء الجمعية العمومية، وحتى يتمكن الأهلي من وضع لائحته الخاصة.

وأكد وحيد أن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي غير خائفين من فقدان مناصبهم في أثناء الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية التي انتخبتهم.

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التحرير

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