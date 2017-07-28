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زحام مروري على «الأوتوستراد» بعد انقلاب سيارة نقل

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زحام مروري على «الأوتوستراد» بعد انقلاب سيارة نقل زحام مروري على «الأوتوستراد» بعد انقلاب سيارة نقل

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تسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب، اليوم الجمعة، على طريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين فى ظهور كثافات مرورية للمتجه من المعادى وصولا إلى منطقة حلوان، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب هذه الكثافات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة عن انقلاب سيارة محملة بالطوب على طريق الأوتوستراد، وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور إلى المكان؛ حيث انتقل ونش مرورى لسحب السيارة ورفع حمولتها من المكان، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 

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