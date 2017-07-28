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الجيش يضبط إرهابيًّا ويدمر 3 عبوات ناسفة في سيناء

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الجيش يضبط إرهابيًّا ويدمر 3 عبوات ناسفة في سيناء الجيش يضبط إرهابيًّا ويدمر 3 عبوات ناسفة في سيناء

التحرير

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تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى، من ضبط إرهابي يستقل عربة ربع نقل بوسط سيناء، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة، اليوم الجمعة.

وفى سياق آخر، تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط عربة ربع نقل بداخلها كمية من مادة الحشيش المخدر.

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وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ عملياتها لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر والقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء.
 

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التحرير

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