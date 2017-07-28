أمين سر "الشئون العربية": سفر رئيس اللجنة وراء عدم انعقادها لبحث انتهاكات الأقصى

كتبت- مروة شوقي:

قالت النائبة سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية، إن سفر اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة، خارج البلاد كان السبب وراء عدم انعقادها لبحث الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المسجد الأقصى.

وأشارت صدقي، في تصريح لمصراوي، الجمعة، إلى أن "ما حدث تجاه الشعب الفلسطيني آثار مشاعر المسلمين في العالم، وهو ما يقتضي وقفة قوية من المجتمع الدولي وليست الدول العربية وحدها"، مضيفة: "ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأقصى، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعدم احترام للمقدسات الدينية، فمنع المصلين من الصلاه داخل الأقصى أمر غير مقبول".

وأعربت أمين سر لجنة الشئون العربية، عن يقينها بتحرير المسجد الأقصى من أيدى الاحتلال وعودته للفلسطينيين مهما طال الزمن.

وأقيمت أول صلاة جمعة في المسجد الأقصى، اليوم، بعد إزالة الاحتلال الإسرائيلي البوابات الإلكترونية التي أثارت موجة غضب عربية وإسلامية.

ومنعت إسرائيل الرجال دون 50 عاما من أداء الصلاة في الأقصى، غداة مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد بعد انقطاع المصلين لأسبوعين.