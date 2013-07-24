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الإبراشي: نصحت مرسي ألا يقاضي عمر عفيفي بعدما وصفه بـ"الشاذ"

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الإبراشي: نصحت مرسي ألا يقاضي عمر عفيفي بعدما وصفه بـ"الشاذ" الإبراشي: نصحت مرسي ألا يقاضي عمر عفيفي بعدما وصفه بـ"الشاذ"

كتب : محمد عاشور الأربعاء 24-07-2013 07:18

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، في بداية فترة حكمه، اتصل به في أحد الأيام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ليستطلع رأيه عن رفع دعوى قضائية ضد العقيد عمر عفيفي، الذي وصف الرئيس المعزول بأنه "شاذ"، على موقعه على الإنترنت.

وأوضح الإبراشي، خلال لقائه ببرنامج "آسفين ياريس"، مع الإعلامي طوني خليفة، أن الرئيس المعزول أخبره بأن جماعة الإخوان المسلمين طلبت منه أن يقاضي عمر عفيفي على ما قاله، مشيرا إلى أن مرسي اتصل به ليأخذ رأيه من الناحية الصحفية عن إذا كان هذا الوصف مذكور في القانون أم لا، وما مدى جدوى الدعوى القضائية في هذا الشأن، مضيفا أن الرئيس المعزول أخبره أنه سيستطلع رأي المستشار عبدالمجيد محمود في نفس القضية من الناحية القانونية.

وأكد الإبراشي، أنه نصح الرئيس المعزول بألا يقوم برفع دعوى قضائية ضد عمر عفيفي، لأن الصحافة والإعلام ستتناول القضية وتسميها قضية "شذوذ الرئيس"، وهذا مهين لرئيس الجمهورية، وأن غض الطرف عن القضية سيكون به شيء كبير من الحكمة.

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