بالصور.. محافظ السويس يتفقد سوق الباعة الجائلين.. ويحذرهم من التجول في الشوارع

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الجمعة، سوق الباعة الجائلين الجديد بحوض الروض بحي الأربعين، للوقوف على حركة البيع والشراء، بعد أيام من نقل الباعة الجائلين من مختلف ضواحي الحي للسوق.

وتابع حامد انتظام فتح المحال التجارية، وتحدث مع الباعة، وطالبهم بعرض بضاعتهم من السلع الغذائية والخضر والفاكهة، بأسعار موازية لمثيلاتها في سوق الأنصاري.

كما طالب المحافظ الباعة بالانتظام في فتح محالهم يوميًا، محذرًا من الخروج من السوق والتجول في الشوارع.

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين المترددين على السوق، الذين طالبوا بتنمية وتطوير ميادين وشوارع حي الأربعين، واستكمال حملات إزالة الإشغالات.

وطالب المحافظ الأهالي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، للتخلص من السلوكيات الخاطئة التي تعرقل العمل نحو التطوير والتنمية والقضاء على العشوائية المنتشرة بأقدم حي شعبي في السويس، والتحلي بروح العمل وحب المدينة الباسلة.

وكلّف "حامد" العميد إيهاب سراج الدين بدارسة كل المشكلات التي طرحها المواطنون وإعداد تقرير كامل عنها والعمل على حلها بالتنسيق مع إدارة المرافق.