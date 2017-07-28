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مدافع يوفنتوس يقترب من الدوري الفرنسي

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مدافع يوفنتوس يقترب من الدوري الفرنسي مدافع يوفنتوس يقترب من الدوري الفرنسي

التحرير

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ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الجمعة، أن هناك مفاوضات جادة من جانب نادي نيس الفرنسي لضم السويسري ستيفان ليشتستاينر، الظهير الأيمن لفريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن نادي يوفنتوس يرغب في بيع الدولي السويسري صاحب الـ33 عامًا، مقابل 10 ملايين يورو، لكن البيانكونيري على استعداد لتخفيض المبلغ إلى 8 ملايين يورو.

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وأشارت "كورييري ديلو سبورت" إلى أن ستيفان ليشتستاينر الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في الصيف المقبل، وافق على جميع شروط عقده مع نيس، حيث سينضم للفريق الفرنسي لمدة عامين، مع وجود بند يتيح التجديد لعام ثالث.

يذكر أن البيانكونيري الذي خسر خدمات داني ألفيس بعد فسخ العقد بالتراضي وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتوقيع مع لاعب في مركز الظهير الأيمن قبل بيع ستيفان ليشتستاينر.

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التحرير

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