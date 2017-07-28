خبير اللوائح: خطاب اللجنة الأوليمبية غير ملزم للأهلي

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قال محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين، إنه من حق مجلس إدارة النادي الأهلي عقد الجمعية العمومية الخاصة على يومين وفي أكثر من فرع من أجل وضع لائحة جديدة بدلًا من اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية.

وأكد فضل الله، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة النادي الأهلي، أن الخطاب القادم من اللجنة الأوليمبية غير ملزم للنادي الأهلي، الذي طلب إقامة الجمعية العمومية للنادي في المقر الرئيسي وخلال يوم واحد فقط.

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وأشار خبير اللوائح والقوانين إلى أن خطاب اللجنة الأوليمبية لا يبطل إجراء الأهلي للجمعية العمومية، خاصة إذا تحقق شرط الشفافية بوجود إشراف قضائي على الجمعية العمومية.

وأشاد فضل الله باللائحة الخاصة التي وضعها النادي مؤخرًا، ووصفها بالممتازة، التي تليق باسم نادٍ كبير مثل الأهلي.