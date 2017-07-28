حازم إمام يرد على إهانة مرتضى منصور

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رد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الهجوم الذي تعرض له من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ونشر نجم الزمالك السابق تغريدات عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قائلاً: "لما الفرقة تطلع التالت بفرق 18 نقطة عن الأول، وتطلع من دور 16 فى أفريقيا، وغالبا البطولة العربية، الواحد مفروض يقول إيه، طبيعى يكون فيه حاجة غلط".

وأضاف إمام: "هافضل أقول لو أنا شايف حاجة، ماحدش يقدر يمنعنا من الكلام، طول ما هو باحترام وتقدير للنادى، ولكل ما هو أبيض".

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وتعد تلك التغريدات أول رد فعل من حازم إمام تجاه تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.