أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حازم إمام يرد على إهانة مرتضى منصور

Google+ Print
حازم إمام يرد على إهانة مرتضى منصور حازم إمام يرد على إهانة مرتضى منصور

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الهجوم الذي تعرض له من قبل رئيس نادي .

ونشر نجم الزمالك السابق تغريدات عبر حسابه الشخصى على موقع  «تويتر»، قائلاً: "لما الفرقة تطلع التالت بفرق 18 نقطة عن الأول، وتطلع من دور 16 فى أفريقيا، وغالبا البطولة العربية، الواحد مفروض يقول إيه، طبيعى يكون فيه حاجة غلط".

وأضاف إمام: "هافضل أقول لو أنا شايف حاجة، ماحدش يقدر يمنعنا من الكلام، طول ما هو باحترام وتقدير للنادى، ولكل ما هو أبيض".

شاهد أيضا

وتعد تلك التغريدات أول رد فعل من حازم إمام تجاه تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

حازم امام يرد على مرتضى منصور

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك