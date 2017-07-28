المدير الفني للفتح المغربي: نلعب من أجل الفوز فقط

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أعرب المدير الفني لفريق الفتح المغربي عن سعادته بمستوى لاعبي فريقه حتى الآن في المباريات التي شارك فيها الفريق، وذلك في إطار مباريات المجموعة الثانية أمام الزمالك المصري والنصر السعودي.

وقال وليد الرجراجي في المؤتمر الصحفي التحضيري اليوم قبل لقاء الفريق المرتقب أمام العهد اللبناني غدا، الذي يقام في السادسة مساء، إنه حضر للبطولة من أجل المنافسة على اللقب وإن فريقه حتى الآن يقدم المستوى المرجو منه.

وحول لجوء فريقه للدفاع في لقاء الغد نظرا لأنه يكفيه التعادل، أكد "الرجراجي" أنه لا يلعب مدافعا أبدا، وأن فريقه يلعب كرة من أجل الهجوم فقط، وهذا ما ظهر في مباراتي الزمالك والنصر، وأحرز الفريق ستة أهداف في اللقاءين، وأعرب المدير الفني للفتح عن أمله في تحقيق البطولة من أجل إسعاد الجماهير المغربية.

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على الجانب الآخر أعرب اللبناني بيير فلفلة المدرب العام لفريق العهد اللبناني، عن أمله في تحقيق فريقه الفوز في اللقاء الذي يجمعه في السادسة مساء الغد أمام فريق الفتح المغربي.

وأضاف «فلفلة» في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد الإسكندرية، أن فريق العهد جاء إلى البطولة لتحقيق المفاجأة.

وأكد فلفلة أنه لن يتحدث عن عروض الاحتراف التي وصلت للاعبي الفريق، وكل تركيز اللاعبين والجهاز الفني للقاء الغد.