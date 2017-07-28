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برلمانية: تأشيرات الحج ليست مكافأة على تمرير اتفاقية تيران

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برلمانية: تأشيرات الحج ليست مكافأة على تمرير اتفاقية تيران برلمانية: تأشيرات الحج ليست مكافأة على تمرير اتفاقية تيران

التحرير

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استنكرت النائبة نشوى الديب وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب الانتقادات التي يتعرض لها النواب، بسبب الشائعات التي ترددت حول أن تخصيص 3 تأشيرات للحج لكل نائب بمثابة مكافأة على تمرير اتفاقية تعيين الحدود، التي انتقلت على أثرها ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأضافت الديب لـ"التحرير" قائلة: "أنا وعدد من النواب رفضنا هذه التأشيرات، واعتذرنا عنها للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وأكدنا أننا نتركها لكل المصريين وفقًا للوائح المنظمة لذلك، وجاء رفضنا لهذه التأشيرات من منطلق أننا لا نملك ميزة إضافية عن المواطن العادي لنحصل على هذه التأشيرات مجانا".

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وأضافت: أما فيما يتعلق بأن هذه التأشيرات كانت مكافأة على تمرير اتفاقية تعيين الحدود، فهذه وجهة نظر أنا ضدها وأرفضها تماما، لأن الذين رفضوا الاتفاقية وأكدوا مصرية جزيرتي تيران وصنافير خصصت لهم تأشيرات أيضا.

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التحرير

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