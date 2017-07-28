«الأزهر» لقوات الاحتلال: «هيهات أن تنفذوا ما تحلمون به»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ما تشهده ساحات المسجد الأقصى من هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين اليوم الجمعة، موضحًا أن محتلي المسجد الأقصى يريدون إزالته لبناء هيكلهم المزعوم.

وأضاف "شومان" خلال خطبة الجمعة، بمسجد الجامع الأزهر: "ليس من حق أحد أن يمنع غيره من بيوت العبادة، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًّا أو يهوديًّا"، مشيرًا إلى أن المسجد الأقصى قضية لا تخص فقط الفلسطينيين.

شاهد أيضا

وخاطب وكيل الأزهر قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "هيهات أن تنفذوا ما تحلمون به"، مؤكدًا تضامن الأزهر الشريف مع المسجد الأقصى وجهاد الفلسطينيين لاسترداده، مطالبًا برفع القيود عن المسجد الأقصي، وأن يُترك المسجد لأهله، ويرفع المحتلون أيديهم عن الفلسطينيين.