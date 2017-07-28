"هيئات الإفتاء بالعالم" تحذِّر استمرار غطرسة قوات الاحتلال أمام الأقصى

كتب- محمود مصطفى:

حذَّرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من تداعيات استمرار غطرسة وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وإقامة الحواجز والمتاريس حول المسجد لمنع المصلين من الوصول إليه.

وندَّد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيان اليوم الجمعة، من استمرار عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، محذِّرًا من أن هذا الاستفزاز الصريح يُدخِل المنطقةَ في صراعات وحروب دينية، ويقوِّض كل إمكانية للتوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة على أساس حلِّ الدولتين.

ودعا نجم إلى ضرورة توقف قوات الاحتلال تمامًا عن هذه الأعمال الاستفزازية بإهانة الرموز والقيادات الدينية والمقدسات وإثارة مشاعر المسلمين واحترام المقدسات والأماكن الدينية في القدس وغيرها؛ احترامًا لقدسية المدينة ولمشاعر المسلمين حول العالم لما يمثله هذا العمل الاستفزازي من تضييع لواحدة من أكثر المدن قدسية لدى المسلمين.

كما دعا نجم المجتمعَ الدوليَّ بكل هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة، إلى ىسرعة التحرك لضمان حماية المقدسات والرموز الدينية، والاضطلاع بدوره في حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية، وضمان تطبيق المعاهدات والاتفاقات والقوانين الدولية.