أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لأول مرة.. إجراء عملية جراحية في المخ بمستشفى بني سويف العام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لأول مرة.. إجراء عملية جراحية في المخ بمستشفى بني سويف العام

03:59 م الجمعة 28 يوليو 2017

لأول مرة.. إجراء عملية جراحية في المخ بمستشفى بني سويف العام

إجراء عملية جراحية في المخ بمستشفى بني سويف العام

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام، إجراء أول عملية جراحية في المخ في تاريخ المستشفى، اليوم الجمعة، لطفل في عمر الخمس سنوات، أصيب في حادث سير.

وأشار مدير مستشفى بني سويف العام خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن المريض كان يعاني من كسر مضاعف في عظام الجمجمة، وتهتك بالأم الجافية بالمخ، وكدمات ونويف بالمخ، إثر إصابته في حادث سير.

وترأس "همام" الفريق الطبي الذي أجرى العملية، وتكون من الدكتور أحمد علي محمد خليل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي ببني سويف، والدكتور موريس جورجي ماجستير جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بني سويف العام، والدكتورة غادة قرني، مدرس التخدير بمستشفى جامعة بني سويف.

وقال مدير مستشفى بني سويف العام إن إجراء العملية جاء بعد شهر ونصف من افتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب منذ حوالي شهر ونصف، واستمر طيلة تلك الفترة كقسم داخلي وعناية مركزة للحالات المرضية التي لا تحتاج للتدخل الجراحي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في حادث سير ببورسعيد

    أخبار

  • إصابة مقدم شرطة صدمته دراجة بخارية في بسوهاج

    أخبار

  • مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث سير على طريق السويس

    أخبار

  • بالأسماء.. مصرع شخصين في حادث سير بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

    أخبار

إعلان

898df8a805.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق

مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية