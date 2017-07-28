لأول مرة.. إجراء عملية جراحية في المخ بمستشفى بني سويف العام

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام، إجراء أول عملية جراحية في المخ في تاريخ المستشفى، اليوم الجمعة، لطفل في عمر الخمس سنوات، أصيب في حادث سير.

وأشار مدير مستشفى بني سويف العام خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن المريض كان يعاني من كسر مضاعف في عظام الجمجمة، وتهتك بالأم الجافية بالمخ، وكدمات ونويف بالمخ، إثر إصابته في حادث سير.

وترأس "همام" الفريق الطبي الذي أجرى العملية، وتكون من الدكتور أحمد علي محمد خليل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي ببني سويف، والدكتور موريس جورجي ماجستير جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بني سويف العام، والدكتورة غادة قرني، مدرس التخدير بمستشفى جامعة بني سويف.

وقال مدير مستشفى بني سويف العام إن إجراء العملية جاء بعد شهر ونصف من افتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب منذ حوالي شهر ونصف، واستمر طيلة تلك الفترة كقسم داخلي وعناية مركزة للحالات المرضية التي لا تحتاج للتدخل الجراحي.