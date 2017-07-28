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نقابة الصيادلة تحذر من الالتحاق بكليات الصيدلة خارج مصر بأقل من الحد الأدنى

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مصراوي Masrawy

نقابة الصيادلة تحذر من الالتحاق بكليات الصيدلة خارج بأقل من الحد الأدنى

03:15 م الجمعة 28 يوليو 2017

نقابة الصيادلة تحذر من الالتحاق بكليات الصيدلة خارج مصر بأقل من الحد الأدنى

كتب - أحمد جمعة:

حذرت نقابة الصيادلة، الطلبة الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة، من الالتحاق بأي كلية خارج البلاد.

وقالت النقابة في منشور لها، إنه لن يتم قيد الطلاب أو منحهم تراخيص مزاولة المهنة، معتبرة ذلك "تحايلًا على قواعد التنسيق، ومخالفة للمادة 53 من الدستور". وتنص المادة 53 من الدستور على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة (...) وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وأشار محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إلى أنهم قدموا دراسة للمجلس الأعلى للجامعات؛ للمطالبة بعدم زيادة عدد المقبولين بكليات الصيدلة عن 6 آلاف طالب سنوياً، موضحًا في تصريحات لمصراوي أن "تزايد الأعداد يؤدي إلى انتشار الصيدليات، وإحداث خلل بنسبة صيدلي لكل 11 طبيبا، لدرجة أن نسبة صيدلي لكل 5 آلاف مواطن اختفت. لدينا الآن 210 ألف صيدلي وهناك 90 ألف بالجامعات، أي ما يقرب من صيادلة يخدمون مليار و400 مليون مواطن".

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة، بكلية الصيدلة جامعة حلوان بـ393.5 درجة بنسبة 95.9%، وتصدرت صيدلة جنوب الوادي قطاع الصيدلة بنسبة 97%.

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