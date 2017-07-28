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الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون لإلغاء أجزاء من نظام "أوباما كير" 02:29 م الجمعة 28 يوليو 2017

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):تعرضت الأجندة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكبر صفعة اليوم الجمعة، عندما أخفق مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في تمرير مشروع قانون ، تم التعهد به منذ فترة طويلة ، من شأنه إلغاء أجزاء من نظام الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".وصوت 49 عضوا لصالح مشروع القانون وعارضه 51 عضوا، بعدما صوت ثلاثة من الجمهوريين ضده ومن بينهم السيناتور جون ماكين.وأدلى جون ماكين، السيناتور الجمهوري من أريزونا الذي عاد إلى واشنطن بعد الكشف عن أنه يكافح سرطان المخ، بالصوت الحاسم. وانضمت إليه ليزا موركوسكي وسوزان كولينز، اللتان قد أعلنتا بالفعل معارضتهما.ونفث ترامب، الذي كان قد قال في حملته الانتخابية العام الماضي إن إلغاء نظام أوباماكير سيكون " سهلا للغاية " عن غضبه عبر تويتر بعد الهزيمة في مجلس الشيوخ.وغرد قائلا: " ثلاثة جمهوريين و48 ديمقراطيا خذلوا الأمريكيين. وكما قلت من البداية، دعوا أوباماكير ينهار، ثم اتفقوا ".وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، لزملائه اليوم : "إنها لحظة مخيبة للآمال بشكل واضح".وأضاف: "أشعر بالأسف لأننا هنا، وأريد أن أقول مرة أخرى إنني أشعر بالفخر لأنني أدليت بصوتي الليلة، وهو تصويت متوافق مع ما أخبرنا به الشعب الأمريكي بشأن ما سوف نحاول أن نحققه خلال أربعة انتخابات متتالية، لو أعطونا الفرصة".وتابع إن "الوقت قد حان للمضي قدما" .وصرح ماكين اليوم بأنه لم يستطع التصويت لصالح مشروع قانون لا يؤدي إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.وقال ماكين في بيان بعد رفض مشروع القانون في وقت سابق صباح اليوم: "منذ البداية وأنا اعتقد بضرورة إلغاء مشروع الرعاية الصحية أوباما كير، واستبداله بحل يحقق زيادة التنافسية وانخفاض التكاليف وتحسين الرعاية للشعب الأمريكي".وأضاف: "ولكن مشروع القانون المعدل الذي طرح للتصويت اليوم في مجلس الشيوخ لن يحقق هذه الأهداف".وأكد ماكين معارضته لطريقة صياغة مشروع القانون وتحريكه من خلال الكونجرس، وقال إن الجمهوريين لابد أن "يعودوا الآن إلى طريقة التشريع السليمة".

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