رونالدو يدافع عن نفسه أمام المحكمة الإسبانية بعد اتهامه بالتهرب الضريبي

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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، سيقف الإثنين المقبل أمام محكمة مدريد للدفاع عن التهمة الموجهة له بالاحتيال الضريبي.

كان الدولي البرتغالي صاحب الـ32 عامًا، قد اتهم بالتهرب من دفع ضرائب بلغت 14 مليون يورو، وذلك في الفترة المالية ما بين سنوات 2011 و2014، مما جعله متهما أمام القضاء الإسباني.

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وأضافت "ماركا" أن نحو 125 إعلاميا و30 وسيلة إعلامية تواصلوا مع المحكمة العليا في إسبانيا، وسيحضرون خارج المحكمة لتغطية الحدث، وأكدت أن رونالدو سيقف أمام المحكمة للدفاع عن نفسه في قضية التهرب الضريبي، كما قرر اللاعب إطلاق بيان أمام وسائل الإعلام بعد الخروج من قاعة المحكمة.