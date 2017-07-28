مقتل سائق على يد نجار بسبب القمامة في حلوان

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

أنهى نجار حياة سائق، اليوم الجمعة، بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما لقيام زوجة كل منهما بإلقاء قمامة أمام سكن الأخرى بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بمساكن التركيب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "صبحي.ي"، 35 سنة، سائق، و"محمد.ح"، 49 سنة، نجار، بسبب خلافات حول الجيرة لقيام زوجة كل منهما بإلقاء القمامة أمام الشقة سكن الأخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض "سنجة" مُحدثًا إصابته بجرح طعني نافذ بالفخذ الأيمن وقطع بالشرايين، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وباستهدافه من خلال الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر محضرًا عن ذلك، وتولت النيابة العامة التحقيق.