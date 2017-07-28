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بالصور.. إيقاف أعمال البناء بـ 4 عقارات مخالفة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إيقاف أعمال البناء بـ 4 عقارات مخالفة في الإسكندرية

03:52 م الجمعة 28 يوليو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء في 4 عقارات بدون ترخيص والتحفظ على معدات ومواد البناء، في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف.

وقال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملة نجحت في إيقاف أعمال البناء بالعقارات أرقام 18 بشارع أرض المعارك و1 بشارع الموظفين و9 بشارع الشعراوي، و28 شارع مصطفى كامل.

وأشار "رضوان" إلى فك الشدة الخشبية بالعقارات الأربع، والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأسمنت والمواد المستخدمة فى البناء وتم إيداع المضبوطات بشرطة المرافق.

وشدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة قبل بيعها للمواطنين وتسكينها، موجهًا باستمرار الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات ومحاسبة المخالفين وتحويل أي مقصر بالإدارة الهندسية للنيابة الإدارية لمحاسبته وتوقيع أقصى العقوبة عليه.

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