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بعد أزمته مع «العميد».. القبض على شقيق أسامة العزب

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بعد أزمته مع «العميد».. القبض على شقيق أسامة العزب بعد أزمته مع «العميد».. القبض على شقيق أسامة العزب

التحرير

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ألقت قوات الشرطة في بورسعيد، القبض على شقيق أسامة العزب لاعب فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، بعد قيامه أمس بالتعدي بالضرب على الجهاز الفني واقتحام النادي.

وتقدم مدرب الفريق ومجلس الإدارة ببلاغ للنيابة ضد أسامة العزب وشقيقه، قبل أن تلقي الشرطة القبض على شقيق اللاعب وتحجزه بقسم المناخ في بورسعيد، تمهيدا لعرضه على النيابة.

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كان عزب قد قام عقب تدريب الفريق مساء الخميس، هو وشقيقه، بمساعدة آخرين، بالاعتداء على مقر النادي واقتحام غرف خلع الملابس وكذلك غرفة الجهاز الفني، وتعدى لفظيا على أعضاء الجهاز ومجلس إدارة النادي. 
 

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التحرير

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