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الفيضانات تجتاح تايلاند وتتسبب في إغلاق مطار محلي

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مصراوي Masrawy

الفيضانات تجتاح تايلاند وتتسبب في إغلاق مطار محلي

03:20 م الجمعة 28 يوليو 2017

الفيضانات تجتاح تايلاند وتتسبب في إغلاق مطار محلي

الفيضانات تجتاح تايلاند

بانكوك - (د ب أ):

ذكرت السلطات التايلاندية اليوم الجمعة، أن الامطار الغزيرة التي تتساقط منذ مطلع الاسبوع اجتاحت مناطق عديدة في مختلف أنحاء البلاد وأغلقت مطارا محليا.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف منها إنه من بين 16 إقليما اجتاحتها مياه الفيضانات بشمال وشمال شرق ووسط البلاد، كان إقليم ساخون ناخون شمال شرق البلاد على بعد 650 كيلومترا من بانكوك هو الاكثر تضررا.

وأشار التقييم الاولي للادارة اليوم الجمعة، إلى أن مياه الفيضانات غمرت أكثر من 15 ألف منزل وألحقت أضرار بأكثر من 18 كيلومتر مربع من المساحات المزروعة.

وأكدت الادارة أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت الادارة أن إقليم ساخون ناخون تغمره حاليا مياه الفيضانات التي بلغ ارتفاعها 5ر1 متر.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم إغلاق المطار المحلي في إقليم ساخون ناخون وألغيت 15 رحلة جوي، فيما بقى مدرج المطار غارقا، حيث بلغ ارتفاع المياه فيه 40 سنتيمترا.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" إنه سيتم إعادة فتح المطار بعد ظهر غد السبت فور تصريف المياه.

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