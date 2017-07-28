1.9 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال الأسبوع الماضي

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أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنقضي على تراجع جماعي في الجلسة الختامية، وحقق رأس المال السوقي خسارة بنحو 5.6 مليار جنيه، إلا أن مجمل جلسات الأسبوع تمكنت المؤشرات من تحقيق مكاسب بنحو 1.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 712.5 مليار جنيه.

وانخفض إجمالي قيم التداولات لتبلغ نحو 3.2 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 1.178 مليار ورقة منفذة على 89 ألف عملية.

وخلال الأسبوع تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فتراجع مؤشر إيجي اكس 30- بنسبة 0.77% ليبلغ مستوى 13609 نقطة، فيما ارتفع مؤشر - إيجي اكس 70 - بنحو 3.84 % ليبلغ مستوى 701 نقطة، وزاد مؤشر -إيجي اكس 100- نحو 2.62 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 1595 نقطة.

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وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 68.75% من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 23.66%، والعرب على 7.59% بعد استبعاد الصفقات، وأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 142.03 مليون، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 118.02 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب شراء قدره 7.214 مليار جنيه منذ بداية العام، وأن العرب سجلوا صافي شراء 44.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 37.39% من المعاملات، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 62.61 %، لافتًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 30.92 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.