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حبس 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان بتهمة تعطيل العمل

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حبس 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان بتهمة تعطيل العمل حبس 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان بتهمة تعطيل العمل

التحرير

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أمرت النيابة العامة بأسوان برئاسة المستشار عمرو محمود، اليوم الجمعة، بحبس 7 من عمال مصنع أسمنت أسوان (ميديكوم) 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية قطعهم طريق أسوان – أبوسمبل؛ احتجاجا على مصرع عاملين اثنين انسكبت عليهما مادة حارقة تصل درجة حرارتها إلى 1400 درجة.

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وألقت قوات الأمن، أمس الخميس، القبض على نحو 10 عمال عقب فض اعتصامهم الذي دام 4 أيام بالطريق المشار إليه، واتهامهم الإدارة بالإهمال.

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وقال وائل رفعت ومحمد عزمي، من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أن النيابة أسندت إلى موكليهم اتهامات بتعطيل العمل بالمصنع، واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين لمنعهم عن آداء عملهم، والإضرار بالمصلحة العامة.

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وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتشكيل لجنة فنية لبيان حالة المصنع، وجاهزيته بالشكل المطلوب للعمل في ظل عدم توافر شروط السلامة والأمان، وأن المصنع حاليا يخضع لأعمال الصيانة.

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