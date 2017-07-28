محافظ مطروح يطمئن على المصابين في حادث انقلاب أتوبيس العلمين

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كتب: محمد العمدة

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بزيارة المصابين بمستشفى العلمين إثر حادث اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع 6 أفراد وإصابة 20 آخرين، حيث اطمأن على حالة المصابين.

وقرر المحافظ نقل الحالات الحرجة إلى الإسكندرية لتلقي العلاج، مطالبًا وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين ونقل أي حالات طارئة لمستشفيات الإسكندرية.

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كما قرر صرف مبلغ 5 آلاف جنية لكل متوفي من ضحايا الحادث مع توفير سيارات لنقل جثامين الضحايا إلى محل إقامتهم.

من جانبه أوضح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة، أنه تم إسعاف 16مصابًا من ضحايا الحادث، مضيفًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى فور ورود بلاغ بالحادث.