سامح شكري يتوجه إلى المنامة لبحث أزمة قطر

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى المنامة، لعقد اجتماع مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين، لبحث أزمة قطر.

وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، أن الاجتماع المقبل يعقد تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء دبلوماسية الرباعي العربي خلال لقائهم في القاهرة 5 يوليو الجاري.

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وأوضح "أبو زيد" أن هذه الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها وتأكيد مطالبها من قطر وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام الدوحة بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول المقاطعة.