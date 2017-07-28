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خطيب مسجد بالإسكندرية: المسجد الأقصى لن يتحرر إلا بـ«القوة»

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خطيب مسجد بالإسكندرية: المسجد الأقصى لن يتحرر إلا بـ«القوة» خطيب مسجد بالإسكندرية: المسجد الأقصى لن يتحرر إلا بـ«القوة»

التحرير

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قال الشيخ ريحان عبد العزيز، إمام وخطيب مسجد محمد متولي الشعراوي بالإسكندرية، إن تحرير المسجد الأقصى يستلزم منا العودة إلى الله، وتحسين علاقتنا بالله، مشددا على ضرورة توحيد الصف.

وأضاف "عبد العزيز" -خلال خطبة الجمعة بعنوان "المسؤولية المجتمعية والفردية"- أن القوة العلمية والاقتصادية والفكرية والإنتاجية هي سلاح الأمة لتحرير المسجد الأقصى مستشهدا بالآية الكريمة: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ".

وأوضح أن المسؤولية الفردية تعني أن يكون الأنسان مسؤول عن نفسه وجوارحه وبدنه وعمله، بينما تشمل المسؤولية الاجتماعية الأفراد والمؤسسات من خلال قيام كل فرد بواجباته، والمحافظة على ثروات الوطن.

وشدد إمام المسجد على أن هناك مسؤولية تقع على عاتق كل فرد تجاه نفسه وتجاه الآخرين، وكذلك تجاه الوطن والأمة العربية، لافتا بأن المسؤولية الفردية مأخوذة من حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ".

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وأكد خطيب مسجد محمد متولي الشعراوي، أن الوطن يحتاج لتكاتف الجهود، وأن يقوم كل فرد بواجباته ومسؤولياته.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المصلين في القدس، اليوم، وذلك بعد منع الرجال دون الخمسين من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نحو 13 فلسطينيًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم.


 

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التحرير

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