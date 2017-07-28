إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "بلكونة" بالقليوبية

القليوبية – أسامه علاء الدين:

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين، بقرية المريج بشبين القناطر، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، بسبب الخلاف على "بلكونة"، ونقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغًا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ومصابين بناحية المريج، وجرى إخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول "عبدالحليم. م. ع"، 52 عامًا، بالمعاش، و4 أشخاص آخرين، وجميعهم مصابين بإصابات رش الخرطوش وطعنات، وطرف ثان "عبدالحميد. ع. م" و8 أشخاص آخرين، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لرغبة الطرف الثاني عمل بلكونة بمنزلهم أمام منزل الطرف الأول بدون وجه حق، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، وإطلاق الأعيرة النارية من فرد خرطوش كان بحيازتهم، محدثين ما بهم من إصابات، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن والواقعة.