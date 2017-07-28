أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إنشاء محطة صرف صناعي بـ229 مليون جنيه في بورسعيد.. "صور"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إنشاء محطة صرف صناعي بـ229 مليون جنيه في بورسعيد.. "صور"

03:10 م الجمعة 28 يوليه 2017

  • عرض 4 صورة

    6a2e8adeb1.jpg

  • عرض 4 صورة

    48a522ee02.jpg

  • عرض 4 صورة

    8ee6ed681d.jpg

  • عرض 4 صورة

    b1be5ed2d8.jpg

إعادة الألبوم

حبس 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان

الألبوم التالى

حبس 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان "ميدكوم" 4 أيام على ذمة التحقيقات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقّع المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، واللواء هاني زكي، رئيس شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية "سسكو"، اليوم الجمعة، عقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي لصالح شركة "سسكو"، إحدى شركات قطاع البترول بتكلفة مبدئية 229 مليون جنيه.

وقال المهندس مبارك منصور، مدير فرع سيناء المنفذ للأعمال، إن المحطة بطاقة تصرف 60 ألف متر مكعب في اليوم، وتقام على مساحة 20 فدان بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، لخدمة المناطق الصناعية القائمة والمستهدفة.

وأوضح "منصور" أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لوحدات المحطة، التي تتضمن أعمال إحلال للتربة، طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة لوجود الموقع بأرض رخوة وعمل "جسات وخوازيق ولبش وأحواض خرسانية" بجانب إنشاء عدد من المباني الإدارية الملحقة للمحطة وأعمال طرق وتنسيق الموقع العام، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال 8 أشهر من تاريخ استلام الموقع العام.

حضر توقيع العقود المهندس محمد الحسيني، عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمد السعيد حافظ، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، والدكتور خالد فتحي، مدير إدارة العقود بشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توفير 65 وظيفة في المناطق الصناعية بالمنوفية.. تعرف عليها

    أخبار

  • خرائط جديدة لإتاحة بيانات المناطق الصناعية في سوهاج

    أخبار

  • 7 ملايين جنيه لإقامة محطة لمياه الشرب ببورسعيد في الوادي الجديد

    أخبار

  • ضبط 390 مخالفة في حملات تموينية متنوعة بأسيوط

    أخبار

إعلان

49364fca44.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق

مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية