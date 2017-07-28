إنشاء محطة صرف صناعي بـ229 مليون جنيه في بورسعيد.. "صور"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقّع المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، واللواء هاني زكي، رئيس شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية "سسكو"، اليوم الجمعة، عقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي لصالح شركة "سسكو"، إحدى شركات قطاع البترول بتكلفة مبدئية 229 مليون جنيه.

وقال المهندس مبارك منصور، مدير فرع سيناء المنفذ للأعمال، إن المحطة بطاقة تصرف 60 ألف متر مكعب في اليوم، وتقام على مساحة 20 فدان بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، لخدمة المناطق الصناعية القائمة والمستهدفة.

وأوضح "منصور" أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لوحدات المحطة، التي تتضمن أعمال إحلال للتربة، طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة لوجود الموقع بأرض رخوة وعمل "جسات وخوازيق ولبش وأحواض خرسانية" بجانب إنشاء عدد من المباني الإدارية الملحقة للمحطة وأعمال طرق وتنسيق الموقع العام، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال 8 أشهر من تاريخ استلام الموقع العام.

حضر توقيع العقود المهندس محمد الحسيني، عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمد السعيد حافظ، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، والدكتور خالد فتحي، مدير إدارة العقود بشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية.