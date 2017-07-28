غدًا.. 25 فنانًا تشكيلياً في متحف قصر المنيل لتأكيد دور الفن

كتبت-نسمة فرج:

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل غدا السبت، فعالية فنيّة بمشاركة 25 فنانًا تشكيلياً من مختلف كليات الفنون في مصر.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، في بيان اليوم، أن الفعالية التي تستمر يوما واحدا ستتضمن جولة إرشادية للفنانين المشاركين لاستلهام فكرة معينة من وحي القصر وعمارته وفنونه وتنفيذها لتعرض بمعرض خاص في نهاية اليوم بحديقة القصر.

وأشارت إلى أن هذه الفعالية تعد استكمالا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة منذ فترة للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "فناني القصور" والتي استهدفت 4 قصور أثرية وهي قصر محمد على بشبرا، وقصر محمد على بالمنيل، وقصر المانسترلي وركن الفاروق بحلوان، موضحة أنه من المقرر أن تستكمل فعالية الفن التشكيلي بالمتاحف الأخرى خلال الفترة القادمة.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن هذه الفعالية تأتي في إطار تعاون الوزارة مع كليات الفنون المختلفة على مستوى الجامعات المصرية تأكيدا على دور الفن التشكيلي في خدمة المتاحف وربطه بها وبالآثار بصفة عامة.