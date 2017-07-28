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تركيا تعتقل مواطن بسبب تعليقاته على "فيسبوك" عن أردوغان

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مصراوي Masrawy

تركيا تعتقل مواطن بسبب تعليقاته على "فيسبوك" عن أردوغان

03:08 م الجمعة 28 يوليه 2017

ألمانيا - (د ب أ):
بسبب تعليقاته الناقدة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ألقت السلطات التركية القبض على مواطن تركي مقيم في ألمانيا خلال قضائه عطله في موطنه.

وكشفت تقارير إعلامية أن السلطات التركية فرضت حظر سفر على التركي، وهو رب أسرة مقيمة في مدينة فوبرتال الألمانية.

وقالت متحدثة باسم مدينة فوبرتال عن الواقعة اليوم الجمعة: "لدينا مواطن تنطبق عليه هذه البيانات"، مضيفة أن السلطات المختصة في المدينة تمكنت حاليا من الاتصال بمعارفه الذين كشفوا الواقعة للرأي العام.

وذكرت المتحدثة أنه سيجرى الاعتناء بأسرة الرجل حال عادت إلى المدينة دون الأب وانقطع عنهم الدخل، مضيفة أن الرجل ليس عليه أن يخشى من فقدان حق الإقامة في ألمانيا حال عدم عودته إلى هنا في غضون ستة أشهر، وقالت: "لدينا في هذا الإطار مهلة تقديرية".

يذكر أن وزير الخارجية الألماني أعلن مؤخرا اتخاذ بعض الإجراءات ضد تركيا، وذلك بإصدار توصيات سفر أكثر شدة للسائحين الألمان.

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا منذ منع برلين ساسة أتراك من القيام بحملات ترويجية للاستفتاء الذي تضمن توسيع صلاحيات الرئيس التركي، ومنع أنقرة زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهم في قاعدة إنجرليك.

وزادت العلاقات تدهورا بعدما ألقت السلطات التركية مؤخرا القبض على نشطاء حقوقيين، من بينهم ألماني، في الوقت الذي تطالب فيه الألمانية بالإفراج عن صحفيين ألمان معتقلين هناك.

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مصراوي Masrawy

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