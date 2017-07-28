مصراوي Masrawy

كيف كشفت الداخلية هوية المتهمين بتنفيذ حادث البدرشين خلال أيام؟ 01:58 م الجمعة 28 يوليو 2017

حادث البدرشين

كتب - علاء عمران :كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط المتهمين بتنفيذ استهداف دورية أمنية بالبدرشين، خلال أسبوع من الهجوم الإرهابي.وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية شاهدت عدة فيديوهات لحادث البدرشين، وحددت ملامح المتهمين، ثم نسّق جهاز الأمن الوطني مع الأجهزة الأمنية، وداهم عددا من الأوكار والشقق المفروشة، وتم ضبط عدد كبير من أعضاء حركة "حسم" الإرهابية.وأضاف المصدر، في تصريح خاص، أنه تم التحقيق مع المتهمين لكشف ملابسات الحادث وهوية منفذي الهجوم الإرهابي، وبعد مشاهدة الفيديو كشفوا عن هوية المتهمين الحقيقية، وتحديد أماكن اختبائهم.بعد تحديد أماكن اختباء الإرهابين، وُضعت خطة أمنية لاستهداف الجناة، بالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني والعمليات الخاصة والأمن العام وأمن الجيزة، بعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من تواجدهم داخل شقة بأكتوبر، وأثناء القبض عليهم أطلق المتهمون الأعيرة النارية على قوات الأمن، ما دفع الأمن لاستخدام الأسلحة، ما أسفر عن مصرعهم.وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه ‏‫تمت ملاحقة العناصر الهاربة المتورطة في تنفيذ أعمال العنف استهدفت تحركات القوة الأمنية المعينة بمنطقة سقارة بالبدرشين، وأسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة، في 14 يوليو 2017.وأضاف البيان، أنه عقب وقوع الحادث تم تشكيل عدة مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة ووضع خطة بحث واسعة النطاق، اعتمدت أبرز محاورها على جمع المعلومات بمحيط الحادث وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة ومراجعة قاعدة بيانات العناصر الإرهابية الهاربة بالمنطقة.وأوضح البيان أن قطاع الأمن الوطني كشف تورط إحدى البؤر التكفيرية التي ينتهج عناصرها أسلوب العنف بمنطقة جنوب الجيزة ويتولى مسؤوليتها الهارب حسن محمد أبوسريع عطاالله، شهرته حسن وزة (مطلوب ضبطه في القضية رقم 268/2015 جنايات عسكرية) حادث التعدي على حراسة سفارة النيجر بالجيزة).وأضافت المعلومات بمشاركة الهارب المذكور بتنفيذ الحادث وبصحبته اثنين من عناصر مجموعته هما (عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "حركي عباس"، عز عيد محمد مليجي "شهرته عز الأسود") ، بينما تولى آخرون من عناصر ذات البؤرة عمليات الرصد والإيواء وإخفاء الأسلحة.وتم تكثيف جهود البحث بمعرفة أجهزة الوزارة توصلا لمكان اختبائهم، حيث أمكن رصد اتخاذهم من وكرين بمنطقتي السادس من أكتوبر وفيصل بالهرم مقاراً للاختباء، فتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقرين في توقيت متزامن، إلا أن عناصر الوكر الأول (منطقة السادس من أكتوبر) بادرت بإطلاق النيران على القوات، ما أضطرها لمبادلتهم التعامل، وأسفر ذلك عن مصرع أربعة عناصر وهم حسن محمد أبوسريع عطاالله، وعماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "منفذي الحادث"، وأحمد ربيع أحمد عبدالجواد، عبدالرحمن محمد عبدالجليل محمد الصاوي "شاركوا في رصد تحركات القوة الأمنية"، كما تم ضبط عنصري الإيواء بالوكر الثاني.وعثر بالوكر الأول على 4 بنادق آلية، من بينها اثنان من ضمن المستولى عليهما بالحادث، وطبنجة تم الاستيلاء عليها بالحادث، بالإضافة إلى كميات من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.وكانت وزارة الداخلية أعلنت تفاصيل الحادث الإرهابي، وقالت إنه في أثناء مرور إحدى سيارات القول الأمني المعين لملاحظة الحالة بدائرة مركز شرطة البدرشين في الجيزة، أطلق 3 ملثمين يستقلون دراجة نارية أعيرة نارية من سلاح آلي كان بحوزتهم تجاه السيارة، وبادلهم أحد ضباط الشرطة كان على مقربة من الحادث إطلاق النيران، وهو ما أجبرهم على الفرار، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة وأحد الأفراد و3 مجندين.​

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