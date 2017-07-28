حبس 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان "ميدكوم" 4 أيام على ذمة التحقيقات

أسوان - إيهاب عمران:

قررت النيابة العامة بأسوان، حبس 8 من عمال مصنع الأسمنت بأسوان "ميدكوم"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال محمد عزمي، المحامي ومدير مركز حدود للدعم والاستشارات القانونية، إن النيابة وجهت للعمال 4 تهم هي: "تعطيل وسيلة من وسائل الإنتاج عمدًا بالاشتراك مع آخرين، واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم، ما ترتب على ذلك تعطيل سير العمل والاشتراك مع آخرين في ذلك، وتحريض مستخدمين عموميين على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجب من وظيفتهم وترتب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامة، والاتفاق مع آخرين على ترك العمل والامتناع عن واجب من واجبات وظيفتهم مبتغين من ذلك تحقيق غرض مشترك زيادة الأجور، بقصد تعطيل سير العمل والإخلال بانتظامه، ما ترتب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامة.

وألقت قوات الشرطة القبض، عصر أمس الخميس، على 8 عمال من المعتصمين داخل مصنع أسمنت أسوان "ميدكوم"، بعد تقدم صاحب المصنع بعدة بلاغات يتهم فيها العمال بتعطيل العمل، وألقت قوات الشرطة القبض على 8 عمال وتحرير المحضر رقم 4665 لسنة 2017.

وبعرض العمال على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ودخل عمال مصنع الأسمنت بأسوان "ميدكوم"، في إضراب عن العمل، منذ مساء الأحد الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتوفير إجراءات واشتراطات الحماية والسلامة المهنية بالمصنع، عقب وفاة اثنين من العمال إثر سقوط مادة خام حارقة عليهم، بفرن المصنع علاوة على وجود مصاب ثالث في حالة حرجة بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي بأسوان.