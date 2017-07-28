نيمار يتشاجر مع زميله ويصفه بـ«القذر والغبي».. ويغادر التدريبات (صور)

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دخل الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، في شجار خلال تدريبات برشلونة، مع زميله الجديد البرتغالي نيلسون سيميدو، ليغادر المران بعدها، الذي يقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل مواجهة ريال مدريد وديا، مساء غد السبت، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نيمار دخل في نقاش حاد مع سيميدو بعد لعبة مشتركة، قبل أن يفض زملاؤهما الاشتباك، وحاول نيمار بعدها التهجم على سيميدو، الذي عاد لموقعه الطبيعي في التدريبات، قبل أن يتدخل سيرجيو بوسكيتس ويمسك بزميله البرازيلي، الذي خلع قميص التمرين وسدد الكرة في العارضة بعنف، قبل أن ينسحب من مقر التدريبات.

وأضافت التقارير أن نيمار غضب بشكل غير مبرر من سيميدو ووصفه بالقذر الأحمق، وبعد فك الاشتباك وصفه بالغبي، وذلك تحت أعين مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، الذي وقف دون حيلة، تاركًا لاعبه البرازيلي يغادر نحو مواقف السيارات.

من جانبها أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن مشكلة نيمار الأخيرة مع سيميدو، أعادت حديث «أونزي» المدرب المساعد لإنريكي في الموسم الماضي، حينما صرخ في وجه نيمار، قائلا له في أحد التدريبات: "انضج، وركز على مستقبلك، بهذه الطريقه ستنتهي".

الجدير بالذكر أن شركة "ويبو" الصينية أعلنت اليوم الجمعة عن إلغاء الحفل الترويجي التجاري مع نيمار، الذي كان سيقام في الصين بتاريخ 31 يوليو، للترويج لشركة ملابس ضمن رعاة برشلونة، وذلك وفقًا للعقد المبرم بين البلوجرانا والشركة، كما وعدت الشركة المنظمة، بإعادة التذاكر لجميع الحضور بعد الاعتذار لهم، حول إلغاء الحدث في الدقائق الأخيرة.

يذكر أن تقارير أشارت إلى أن نيمار صاحب الـ25 عامًا، يرغب في الرحيل عن جدران النادي الكتالوني، والانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.