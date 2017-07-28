أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نيمار يتشاجر مع زميله ويصفه بـ«القذر والغبي».. ويغادر التدريبات (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دخل الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، في شجار خلال تدريبات برشلونة، مع زميله الجديد البرتغالي نيلسون سيميدو، ليغادر المران بعدها، الذي يقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل مواجهة ريال مدريد وديا، مساء غد السبت، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نيمار دخل في نقاش حاد مع سيميدو بعد لعبة مشتركة، قبل أن يفض زملاؤهما الاشتباك، وحاول نيمار بعدها التهجم على سيميدو، الذي عاد لموقعه الطبيعي في التدريبات، قبل أن يتدخل سيرجيو بوسكيتس ويمسك بزميله البرازيلي، الذي خلع قميص التمرين وسدد الكرة في العارضة بعنف، قبل أن ينسحب من مقر التدريبات.

وأضافت التقارير أن نيمار غضب بشكل غير مبرر من سيميدو ووصفه بالقذر الأحمق، وبعد فك الاشتباك وصفه بالغبي، وذلك تحت أعين مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، الذي وقف دون حيلة، تاركًا لاعبه البرازيلي يغادر نحو مواقف السيارات.

من جانبها أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن مشكلة نيمار الأخيرة مع سيميدو، أعادت حديث «أونزي» المدرب المساعد لإنريكي في الموسم الماضي، حينما صرخ في وجه نيمار، قائلا له في أحد التدريبات: "انضج، وركز على مستقبلك، بهذه الطريقه ستنتهي".

الجدير بالذكر أن شركة "ويبو" الصينية أعلنت اليوم الجمعة عن إلغاء الحفل الترويجي التجاري مع نيمار، الذي كان سيقام في الصين بتاريخ 31 يوليو، للترويج لشركة ملابس ضمن رعاة برشلونة، وذلك وفقًا للعقد المبرم بين البلوجرانا والشركة، كما وعدت الشركة المنظمة، بإعادة التذاكر لجميع الحضور بعد الاعتذار لهم، حول إلغاء الحدث في الدقائق الأخيرة.

يذكر أن تقارير أشارت إلى أن نيمار صاحب الـ25 عامًا، يرغب في الرحيل عن جدران النادي الكتالوني، والانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017

اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017

زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017

زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»