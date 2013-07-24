صلاح عن اللعب في إسرائيل: الموقف صعب

لم يتخذ محمد صلاح جناح بازل قراره النهائي في مواجهة مكابي تل أبيب الإسرائيلي في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وأوقعت قرعة الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا بازل في مواجهة مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

ويقام لقاء الذهاب بين بازل ومكابي في سويسرا يوم 30 أو 31 يوليو الجاري.

بينما تقام مباراة الإياب في تل أبيب يوم 6 أو 7 أغسطس المقبل.

وقال صلاح في تصريحات مقتضبة لصحيفة "بليك" السويسرية: "لا أعرف إذا كانت سأسافر إلى إسرائيل أم لا حتى الآن".

وتابع "لم أصرح بأنني لن أسافر إلى إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه الموقف صعب".

وكان جورج هايتز المدير الرياضي لفريق بازل قد نفى أن الثنائي المصري صلاح ومحمد النني أبلغ الإدارة برفضه السفر إلى إسرائيل.