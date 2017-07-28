كونتي يحذر تشيلسي من الموسم المقبل

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أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، أن على الفريق أن يكون حذرا الموسم المقبل، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب البريميرليج، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، في تصريحاته لوسائل الإعلام البريطانية.

وقال كونتي: "تشيلسي فاز باللقب في الموسم الماضي، لكننا نعرف ما حدث في آخر موسمين في إنجلترا، مع تشيلسي ثم ليستر سيتي، لذا يجب أن نكون حذرين.. أمر طبيعي أن يحاول كل فريق تعزيز تشكيلته، وهذا الموسم سيكون تحديًا كبيرًا لجميع الفرق الكبرى في إنجلترا".

وبخصوص الحديث عن انتقال هازارد في الميركاتو الجاري، قال المدير الفني لنادي تشيلسي: "في الماضي قرأت الكثير من القصص عن انتقال هازارد إلى ريال مدريد والآن برشلونة، هذا هو سوق الانتقالات ويجب أن نتفهم.. لكن هازارد سيبقى لأنه سعيد جدا بالبقاء معنا واللعب لتشيلسي".

وعن موعد عودة هازارد، قال كونتي: "من الصعب أن نحدد موعد عودة هازارد، لأنه عندما تحدث إصابة مثل التي حدثت له؛ فإنه ليس من السهل أن نحدد موعد العودة، لكننا نعلم بأنا يتعافى بشكل جيد جدا، ويقوم بعمل جيد للغاية للعودة، ونحن نعلم بمدى أهمية هؤلاء اللاعبين بالنسبة لنا".

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وفي ما يخص آخر استعدادات الفريق للموسم المقبل، تحدث كونتي قائلا: "من المهم جدا بالنسبة لي أن يعمل اللاعبون معي ويفهمون أفكاري بكرة القدم، على سبيل المثال، باكايوكو لا يعرف أي شيء عن أفكاري بكرة القدم، إنه بحاجة إلى الوقت للتكيف والفهم، وعندما تقوم بشراء لاعب فإنك بحاجة إلى قليل من الوقت لتجعله يفهم أفكارك، وذلك ما يحدث الآن مع موراتا وروديجير هذا الصيف".

وعن المراكز التي يحتاج إلى تدعيمها، أجاب كونتي: "أنا أتحدث مع النادي يوميا لتدعيم الفريق، نحن نعرف جيدًا ما المراكز التي نريد تدعيمها، وأعتقد بأننا وجدنا الخطة المناسبة لنا في الموسم الماضي، ونحن مستمرون باللعب بـ3 مدافعين، لأننا نملك فريقا مناسبا لهذه الخطة".

واختتم المدير الفني لنادي تشيلسي حديثه ردا عن ذهابه إلى نادي إنتر ميلان، قائلا: "أنا أفضل البقاء في إنجلترا، والحديث عن كرة القدم في إنجلترا وليس إيطاليا".