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بالصور- هل فقد بيل جيتس لقب أغنى رجل في العالم؟.. إليكم الحقيقة

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مصراوي Masrawy

بالصور- هل فقد بيل جيتس لقب أغنى رجل في العالم؟.. إليكم الحقيقة

02:40 م الجمعة 28 يوليو 2017

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"قبلة" كانت السبب في موت طفلة لم تتجاوز 20 يوماُ

كتب- علي أحمد:

تفوق الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، على بيل جيتس، ليصبح أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز 90 مليار دولار، بيد أن الأمر لم يستمر سوى ساعات، فكيف حدث هذا؟

بحسب قائمة "فوربس" العالمية، فإن طفرة في أسهم شركة أمازون، ساهمت بإضافة 1.4 مليار دولار لصافي ثروة بيزوس. وكان ذلك كافيا ليتقدم على جيتس، إلا أن الأمر لم يستمر سوى ساعات قلائل، إذ عاد جيتس في نهاية التداولات إلى مركزه الأول.

وبلغ صافي ثروة بيزوس عند افتتاح سوق الأسهم، الخميس، 90.6 مليار دولار، ما جعله يتفوق على مؤسس مايكروسوفت، جيتس، بنحو 500 مليون دولار.

يذكر أن فوربس بدأت بتتبع أثرياء العالم، عام 1987، ويعد بيزوس، الشخص السابع الحاصل على لقب أغنى رجل في العالم، والأمريكي الثالث في أعلى الصفوف العالمية، إلى جانب جيتس والرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي، وارن بافيت.

وفي حين أن بافيت احتل المرتبة الأولى على قائمة فوربس، لأغنى 400 شخص في أمريكا عام 1982، وانضم جيتس إلى القائمة بعد 4 سنوات، يعد مؤسس أمازون الإضافة الجديدة لقائمة فوربس العالمية.

وانضم بيزوس إلى قائمة فوربس عام 1998، بعد مرور عام على انطلاقة أمازون الفعلية، مع ثروة بلغت 1.6 مليار دولار.

واحتل بيزوس المرتبة الثالثة في قائمة أغنياء العالم لعام 2017، التي نُشرت في مارس الماضي، محققا ثروة قيمتها 72.8 مليار دولار.

الجدير بالذكر، أن جيف بيزوس الذي أسس شركته عام 1994، يملك حوالي 17% من أسهم أمازون، التي ساهمت برفع القيمة الصافية لثروته، بنسبة 40% حتى الآن من عام 2017.

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مصراوي Masrawy

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