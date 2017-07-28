إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال

القاهرة - (مصراوي):

أصيب 4 شبان بالرصاص الحي والمطاطي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في الخليل وبيت امر، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال مدير اسعاف الهلال الأحمر محمد سامي الجعبري، ان طواقم الاسعاف عملت على نقل شاب اصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، واصابته متوسطة وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الجعبري، كما تم التعامل مع اصابتين بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المندلعة في بيت امر، وتم التعامل مع عدد من المواطنين اصيبوا بحالات اختناق خلال مواجهات الخليل وبيت امر.

وكانت مسيرة انطلقت من مسجد الحسين في الخليل باتجاه نقاط التماس مع الاحتلال وسط مدينة الخليل، نُصرة للمسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل شارع الشهداء، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، وامتدت المواجهات حتى منطقة التربية والتعليم ودوار المنارة.