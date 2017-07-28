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​وحدة المرأة بوزارة البيئة تنظم حملات توعية بمخاطر "حرق قش الأرز"

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مصراوي Masrawy

​وحدة المرأة بوزارة البيئة تنظم حملات توعية بمخاطر "حرق قش الأرز"

02:34 م الجمعة 28 يوليو 2017

جانب من الحوار

:كتبت - مادي غيث 

وضعت وحدة المرأة بوزارة البيئة، خطة لتنفيذ أنشطة لرفع الوعي البيئي بمخاطر حرق قش الأرز وتعريف بدور الوزارة في توفير العديد من البدائل للحد من ظهور السحابة السوداء من خلال موسم جمع الأرز، وذلك من خلال اللجان الإقليمية لها بمحافظات طنطا والمنصورة والبحيرة والشرقية.

وبحسب البيان الصادر، اليوم الجمعة، تقوم وحدة المرأة بجانب خطة رفع الوعي بمخاطر حرق قش الأرز، دمج المرأة فى عملية التنمية المستدامة، من خلال توفير المعلومات اللازمة عن المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تنفذها المرأة بإستخدام المخلفات الزراعية مثل قش الأرز.

جاء ذلك في اطار جهود وزارة البيئة فى مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وإيمانًا بأهمية دور المرأة فى تعديل السلوكيات تجاه البيئة، واستجابتها لرسائل التوعية وخاصةً التى تدرك تأثيرها على صحة أسرتها.

وتُنفذ الخطة بالتعاون مع العديد من الجهات، حيث تشمل المجلس القومى للمرأة ومديريات الزراعة والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وايضًا الجمعيات الأهلية وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وتستهدف الخطة السيدات بالقرى والرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والعاملات بالمديرية بالإضافة إلى أعضاء المجلس القومى للمرأة، ومسئولي التربية البيئية والمدرسين والدراسين وأعضاء الجمعيات الأهلية.

وتتناول الخطة دور وزارة البيئة للحد من ظاهرة حرق قش الأرز، وما تقدمة من دعم للمشروعات الريادية لتعظيم الإستفادة من قش الأرز وكذلك الأهمية الإقتصادية لقش الأرز واستثماره كمورد فى مشروعات زراعة عيش الغراب، أو السيلاج أو سماد عضوي أو أعلاف.

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