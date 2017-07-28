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تشكيل مجلس استشاري لـ"الدقهلية" يضم وزراء سابقين وفنانين 02:21 م الجمعة 28 يوليو 2017

الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، القرار رقم 419، بتشكيل مجلس استشاري للمحافظة، يضم عددًا من الوزراء والمحافظين السابقين وأساتذة الجامعات والفنانين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.وقال بيان لمحافظة الدقهلية، إن القرار تشكيل المجلس برئاسة محافظ الدقهلية، ويضم في عضويته: "الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق، اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنيا الأسبق، اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة أمينا للمجلس، الدكتور زكى زيدان نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتور حسام الملاحي نائب وزير التعليم العالي".وأضاف البيان أن المجلس يضم في عضويته أيضًا: "الدكتور سعد الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور وسيم السيسي استشارى جراحة المسالك البولية، الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية، الدكتور محمد شتا أمين عام وزارة التنمية المحلية الأسبق، الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط، الدكتور رضا شتا رئيس جمعية الصداقة الألمانية، والدكتور محمد إبراهيم السعيد عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة".وأشار البيان إلى أن المجلس تضمن أسماء فنانين منهم "محمد صبحي ويحيى الفخراني"، بالإضافة إلى عدد من رجال الإعلام والصحافة منهم الإعلامى جمال الشاعر عضو الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامى شريف فؤاد المذيع بالتليفزيون المصري، وحازم نصر عجور مدير تحرير أخبار اليوم ورئيس اللجنة النقابة لصحفيي الدقهلية.وأضاف البيان أنقرار تشكيل المجلس شمل أيضًا: "المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالمنصورة، النائب محمد المرشدي، النائب معتز السعيد، الدكتور محمد البيلى مدرس مساعد بكلية طب الأسنان ممثلًا عن الشباب، الدكتورة فرحة الشناوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، المستشار زاهر مصطفى أحمد زاهر عن الجمعيات الأهلية، المهندس عبد الحميد شومان رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومختار الخولى, السكرتير العام المساعد للمحافظة".من جانبه قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إنه جرى تشكيل المجلس، لوضع رؤية التنمية الشاملة والمتكاملة للمحافظة والتوجيهات الإستراتيجية والأهداف العامة والبرامج التنموية الرئيسية.وأضاف "الشعراوي" أن المجلس يعمل على دراسة وتقييم الوضع التنموي الراهن بالمحافظة وكفاءة وجودة الخدمات وتحليل الاقتصاد المحلى وفجوات التنمية، وتقديم الدعم والمساندة، لتحقيق تنفيذ الوحدات القروية والمراكز لمشروعاتها في خطة التنمية مع اقترح مبادرات محلية لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.وأوضح المحافظ أن المجلس الاستشارى الجديد يمثل حلقة الوصل بين خطة تنمية المحافظة على كافة المستويات المحلية وباقي الخطط القطاعية والفرعية، مع توزيع الأدوار والمسؤليات على جميع الأجهزة الحكومية والأهلية ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذ الخطة على المستوى المحلي.وأعلن المحافظ عقد المجلس الاستتشارى جلساته شهريًا، على أن تكون أولى جلساته في الأسبوع الأول من شهر اغسطس المقبل.

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