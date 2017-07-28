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10 أمور للزوجة تزعج الرجل.. أحدها "وضع الميكياج في الأماكن العامة" 02:25 م الجمعة 28 يوليو 2017

10 أمور للزوجة تزعج الرجل.. أحدها "وضع الميكاج



كتب - هشام عواض:تشهد علاقة الزوج والزوجة الكثير من الأمور التي قد تثير المشاكل والإزعاج بينهما، ولذلك عليهما أن يعرفان ما هي الأمور التي تزعج الأخر حتى يتجنبها.وذكر موقع "familyshare"، أكثر الأمور التي تفعلها المرأة وينزعج منها شريك حياتها، وهي:- المبالغة في "الميكياج"

الميكياج أمر لا غنى عنه للفتيات والنساء حتى يكسبهم لمسة جمالية، لكن هناك البعض منهن يبالغن في وضع الميكياج بشكل ينفر منه الرجال، ولهذا فعلى المرأة أن تضع مستحضرات التجميل بإعتدال.- الرموش المثبتة

تلجأ بعض النساء إلى تثبيت رموش صناعية لتعويض رموشهن غير الكثيفة، لكن ربما في بعض الأحيان تكون الرموش الصناعية هذه لا تتناسب مع وجه المرأة وهو ما يجعل شكلها منفر وغير طبيعي بالنسبة للرجل. والرجال لا يحبون العيون الجميلة الطبيعية لا كتل سوداء.- تسريحات الشعر الغريبة

من الوقت للأخر تظهر تسريحات شعر كثير وغريبة، لكن بعضها لا يتناسب مع كل النساء وهذا يجعل الرجل أيضاً ينفر من شريكة حياته ويشعر بأن هناك أمر غير طبيعي.- الأسنان الصفراء

النظافة الشخصية أمر ضروري لأي مرأة وخاصة عندما تكون متزوجة لأن هذا الأمر سيكون غير مستحب، وعدم اهتمامها بنظافة الأسنان أمر سلبي يجعل شريك حياتها منزعج منها.- الميكياج في الأماكن العامة

هذا الأمر تقوم به بعض النساء بشكل تلقائي لا إرادي في كثير من الأحيان، بوضع الميكياج أو تعديله، لكن هذا الأمر يزعج الرجل جدًا، فمكان وضع الميكياج أو تعديله هو المنزل أو الحمام.- رائحة الفم الكريهة

أيضاً يجب على المراة أن تتأكد من أن رائحة فمها مستحبة لأن رائحة الفم السيئة أيضاً تتسبب في نفور شريك حياتها، ولهذا فعليها أن تتخلص من الروائح الكريهة سواء بمعجون الأسنان أو غسول الفم أو ربما بمنتجات النعناع المختلفة.- عدم العناية بالجسم

النظافة الشخصية العامة للجسم ضروري لكلا الزوجين، وللمرأة يجب أن تهتم بنظافة بشكل أكثر في أوقات الصيف وأن تحرص على أن رائحتها مستحبة طوال الوقت، وأيضاً أن تكون ملابسها نظيفة وجميلة، والرجل كذلك عليه القيام بهذه الأمور.- عدم الاهتمام بالبشرة الجافة

يلاحظ الرجال أمور كثيرة في النساء، وإذا كانوا لا يتحدثون بشكل مباشر عنها هذا لا يعني إنهم لا يعلمون بوجودها، مثل البشرة الجافة وتشققات الجلد لشريكة الحياة، وتقشر الجلد أيضاً، هذه الأمور يجب أن تكون محل اهتمام للشريكة الحياة وأن تعالجها باستمرار.- المبالغة في العطور

يجب أن تكون رائحة المراة جيدة لكن في ذات الوقت المبالغة في وضع العطور شئ غير جيد، لأن رائحتها ستكون نفاذة للغاية بشكل مزعج والإعتدال في وضع العطور شئ لازم.- العناية بالأظافر

يجب على المرأة أن تهتم بأظافرها طيلة الوقت، وتنظفها لأن هذا التفصيل يزعج الرجل كثيرًا ويجعله يغضب ولعله من الأمور التي تزعج أكثر من غيرها بالنسبة للرجل.

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