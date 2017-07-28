أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"خناقة فوق السقالة" في الهرم.. صفعه والده لتقديمه هدايا لخطيبته فانتحر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"خناقة فوق السقالة" في الهرم.. صفعه والده لتقديمه هدايا لخطيبته فانتحر

02:30 م الجمعة 28 يوليو 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، عن مفاجأة بواقعة سقوط عامل من أعلى سقالة خشبية بمنطقة هضبة الأهرام.

البداية بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من مستشفى الهرم بوصول "وليد.ع"، 17 سنة، مبيض محارة، جثة هامدة إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ والصدر وكسر بالذراع الأيسر جراء سقوطه من علو.

وبسؤال والده، قرر أنه أثناء عمله ونجله على سقالة خشبية بالطابق الثالث بكنيسة ماري مينا بهضبة الأهرام، اختل توازنه وسقط على الأرض.

تحريات النقيب هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، كشفت عدم صحة رواية الأب، وأن خلافا وقع بينه ونجله "فوق السقالة" بسبب اعتراضه على تقديم المتوفي هدايا لخطيبته، بل وصفعه على وجهه.

الأمور تطورت سريعا، حيث رد الابن "الصفعة" لوالده، وهدده بإلقاء نفسه من أعلى السقالة، وأثناء حديثه ألقى نفسه وسقط جثة هامدة على الأرض.

وأمام المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أقر الأب بصحة التحريات، وانتدب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى وبيان سبب الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف كشفت الداخلية هوية المتهمين بتنفيذ حادث البدرشين خلال أيام؟

    أخبار

  • ضبط محاسب بالجيزة كان في طريقه لبيع تمثال بـ 500 ألف جنيه

    أخبار

  • ضبط 4 قطع أسلحة نارية في حملة أمنية بالعمرانية

    أخبار

  • مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بين "سعد وشنبات" بالعياط.. والدفع بتعزيزات

    أخبار

إعلان

cb678c536b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق

مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية