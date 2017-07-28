"خناقة فوق السقالة" في الهرم.. صفعه والده لتقديمه هدايا لخطيبته فانتحر

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، عن مفاجأة بواقعة سقوط عامل من أعلى سقالة خشبية بمنطقة هضبة الأهرام.

البداية بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من مستشفى الهرم بوصول "وليد.ع"، 17 سنة، مبيض محارة، جثة هامدة إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ والصدر وكسر بالذراع الأيسر جراء سقوطه من علو.

وبسؤال والده، قرر أنه أثناء عمله ونجله على سقالة خشبية بالطابق الثالث بكنيسة ماري مينا بهضبة الأهرام، اختل توازنه وسقط على الأرض.

تحريات النقيب هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، كشفت عدم صحة رواية الأب، وأن خلافا وقع بينه ونجله "فوق السقالة" بسبب اعتراضه على تقديم المتوفي هدايا لخطيبته، بل وصفعه على وجهه.

الأمور تطورت سريعا، حيث رد الابن "الصفعة" لوالده، وهدده بإلقاء نفسه من أعلى السقالة، وأثناء حديثه ألقى نفسه وسقط جثة هامدة على الأرض.

وأمام المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أقر الأب بصحة التحريات، وانتدب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى وبيان سبب الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.