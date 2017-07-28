مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة نصر حسين داي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن مباراة «نصر حسين داي» الجزائري بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية مرانا قويا صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك في المران اللاعبون حسام عاشور وأحمد فتحي، وعبد الله السعيد وسعد الدين سمير، ومؤمن زكريا وعلي معلول، وميدو جابر وفوزي الحناوي، وأحمد حمدي وأحمد الشيخ.

شاهد أيضا

وقاد مران اللاعبين الغائبين عن لقاء نصر حسين داي، التونسي أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال، ومحمد أبو العلا إخصائي التأهيل.

ويؤدي اللاعبون مرانا ثانيا في صالة الجيم عصر اليوم بـ«الجيم» بمقر النادي بالجزيرة، بناء على تعليمات الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، الذي وضع برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين الذين حصلوا على راحة سلبية في الأيام الماضية.