محافظ بورسعيد يدعم حسام حسن بعد أزمة «العزب»

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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الذي سيقام مساء اليوم على استاد بورسعيد، من أجل دعم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

ويأتي قرار المحافظ بحضور التدريبات بعد الأزمة التي حدثت بين حسام حسن المدير الفني وأسامة عزب كابتن الفريق، التي بسببها كاد أن يرحل حسام حسن عن تدريب المصري، لولا تدخل كل الجهات ومن بينهم المحافظ نفسه.

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ويأتي حضور عادل الغضبان للتدريبات في محاولة للم الشمل وتقديم الدعم للجهاز الفني للفريق ومجلس الإدارة قبل مواجهة الزمالك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

كان عزب قد قام عقب تدريب الفريق مساء الخميس، هو وشقيقه، بمساعدة آخرين، بالاعتداء على مقر النادي واقتحام غرف خلع الملابس وكذلك غرفة الجهاز الفني، وتعدى لفظيا على أعضاء الجهاز ومجلس إدارة النادي.