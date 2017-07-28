مرتضى منصور لـ«حازم إمام»: «ورحمة أبوك ما هاسيبك وهاحبسك» (فيديو)

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شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا على عدد من لاعبي الزمالك السابقين، كان أبرزهم: (حازم إمام وخالد الغندور ومحمد أبو العلا وأيمن يونس)، بعد تصريحاتهم الأخيرة ومهاجمتهم رئيس النادي، بسبب تراجع نتائج الفريق، خاصة بعد أزمة إيناسيو المدير الفنى للفريق، الذى فسخ عقده مع القلعة البيضاء على أثرها.

وقال مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية عبر برنامج «كورة بلدنا» إنه لن يترك حازم إمام وسيتم حسابه بشكل عسير بعد تجاوزه فى حق النادى.

وتوعد مرتضى منصور بحبس حازم إمام، قائلا: "ورحمة أبوك المحترم لأحبسك، وانت عارف إزاى"، مشيرا إلى أنه لم يلعب فى الزمالك أكثر من موسمين.

وتابع: "أنا أحمي أبناء النادي من الأشخاص الذين يدعون أنهم أولاد النادي، لقد تحدث فاروق جعفر مع أيمن يونس وحازم إمام لتشكيل لجنة للكرة، لكن الثنائي رفضا، يكذبون ويقولون إنهم لم يختاروا إيناسيو، لكنهم من قاموا بالتصويت لصالح التعاقد معه".

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وواصل هجومه: "أي رموز تتحدثون عنهم، جميعكم استفاد من النادي باستثناء مرتضى، حازم لعب في النادي 4 سنوات حصل خلالها على 10 ملايين، وأبو العلا لعب 3 سنوات قبل طرده، سأفضحكم أمام مصر كلها وأمام الزملكاوية"، مضيفا: "لو كنتم رجالا فاذهبوا للنادي".

وأكد مرتضى منصور أن أيمن يونس نجم الفريق الأبيض السابق هدده بالقتل في مكالمة تليفونية دارت بينهما منذ ساعات قليلة.

وأضاف: "المكالمة مسجلة عندي، وسأكشف عنها في التوقيت المناسب، ومش هاسيبهم لأنهم كدابين".