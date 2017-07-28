أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إيطاليا توافق على إطلاق مهمة ضد تهريب المهاجرين قبالة الساحل الليبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إيطاليا توافق على إطلاق مهمة ضد تهريب المهاجرين قبالة الساحل الليبي

02:27 م الجمعة 28 يوليو 2017

إيطاليا توافق على إطلاق مهمة ضد تهريب المهاجرين قبالة الساحل الليبي

روما - (د ب أ):

قال مسؤول بوزارة الدفاع الايطالية لوكالة الانباء الالمانية، إن الايطالية ستتخذ قرارا خلال اجتماعها الوزاري اليوم الجمعة، لاطلاق بعثة بحرية في المياه الليبية لمكافحة مهربي المهاجرين، مؤكدا صحة تقارير إعلامية في هذا الصدد.

وكان قد تم الكشف في بادئ الأمر عن الخطة التي ينظر إليها على إنها من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة في مساعي أوروبا لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا، يوم الاربعاء الماضي بواسطة رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، بعد استضافة محادثات مع نظيره الليبي فايز السراج.

وقالت صحيفة " كوريير ديلا سيرا" إن المهمة البحرية الجديدة، التي سيتعين أن يوافق عليها البرلمان، تقضي بنشر سفينة ضخمة وخمس قطع بحرية أخرى على الاقل أصغر حجما للقيام بدوريات في المياه الليبية وستوظف ما بين 500 و1000 من أفراد الجيش.

وقال جينتيلوني إن البعثة الايطالية ستساعد السلطات الليبية في "استعادة السيطرة بشكل تدريجي على أراضيها وحدودها" و"تلك نقطة تحول محتملة" في التعامل مع أزمة الهجرة.

وذكرت الصحيفة أن السفن الإيطالية ستعترض قوارب المهاجرين وتعيد المهاجرين إلى الشاطئ الليبي، بتطمينات مكتوبة من السلطات الليبية بشأن احترام حقوق الانسان بالنسبة للمهاجرين.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الاطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، بدعم من حلف شمال الاطلسي (ناتو) في عام 2011، وكانت الفوضى في المستعمرة الايطالية السابقة عاملا رئيسيا في تأجيج أنشطة تهريب المهاجرين.

وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية، وصل قرابة 114 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا منذ بدء العام، ووصل حوالي 82 بالمئة منهم إلى إيطاليا.ومعظمهم كانوا قادمين من ليبيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النمسا تعلن تراجعا لعدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إليها

    أخبار

  • رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل السراج غدًا

    أخبار

  • سامح شكري يشارك في احتفال سفارة في باريس بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

    أخبار

  • الرئاسة الفرنسية تنشر نص البيان الختامي للقاء حفتر والسراج في باريس

    أخبار

إعلان

dd0e6e4021.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا